"Autori e libri a Sampieri", concerto del Maestro Pellegrino dedicato alla ex Fornace Penna

“Good Morning, Fornace Penna”. Questo è il claim di omaggio dell’ottava edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” e della terza edizione di “Cogitare” all’ex Fornace Penna, con il concerto del Maestro Marcello Giordano Pellegrino, a 102 anni dalla sua forzata inattività dovuta a un incendio, sicuramente di origine dolosa, che provocò tali danni da determinare la chiusura. L’evento si terrà martedì 4 agosto alle ore 21.00 nel living del Patas Pata di Sampieri con ingresso libero.“ Più che un semplice recital pianistico, quello che portiamo in scena, dichiara il maestro Marcello Giordano Pellegrino, a tre anni di distanza dal memorabile concerto che ha impresso le sue note tra le pietre monumentali dell'ex Fornace Penna, è un autentico dialogo tra musica, emozioni e pubblico".