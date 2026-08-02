Aereo da turismo precipita in Perù, tra vittime 7 turisti italiani
Tredici persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo che trasportava turisti diretti al famoso sito archeologico delle Linee di Nazca, in Perù. Lo rendono noto i media locali. Tra le vittime anche sette italiani.
Secondo quanto riporta il sito locale La Vanguardia, tra le vittime figurano i due membri dell’equipaggio dell’aereo, di nazionalità peruviana, nonché sette italiani appartenenti a due famiglie e due coppie, una spagnola e una tedesca, secondo le prime informazioni fornite dalle autorità peruviane.
L’incidente è avvenuto intorno alle 18 (ora italiana) di sabato a circa due chilometri dall’aeroporto di Nazca, dopo che il piccolo aereo, appartenente alla compagnia Aerodiana, era decollato intorno a mezzogiorno dall’aeroporto di Pisco, nella regione di Ica, con l’obiettivo di sorvolare i geoglifi delle Linee di Nazca.