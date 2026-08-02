Catania, bloccato scooter appena rubato: denunciato 16enne

L'incessante attività di controllo del territorio svolta, 24 ore su 24, dalle pattuglie delle "Gazzelle" del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Catania continua a rappresentare un presidio fondamentale per la sicurezza cittadina. Grazie alla costante presenza sulle strade e alla rapidità di intervento garantita dal servizio di pronto intervento 112, i militari riescono quotidianamente a prevenire e reprimere i reati, intervenendo tempestivamente nelle situazioni di emergenza.

È proprio nel corso di uno di questi servizi che i Carabinieri hanno recuperato uno scooter appena rubato e denunciato un 16enne residente a Catania, ritenuto, allo stato degli atti e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, responsabile di furto aggravato e ricettazione in concorso di veicolo.

In particolare, nella notte, un equipaggio ha scorto 2 scooter procedere a brevissima distanza l'uno dall'altro lungo via Aurora, con modalità tali da destare immediatamente sospetti. In particolare, uno dei due mezzi viaggiava con il motore spento e privo di illuminazione, mentre il conducente dell'altro sembrava spingerlo.

Alla vista dell'auto di servizio, entrambi i conducenti hanno tentato di sottrarsi al controllo accelerando la marcia. I militari hanno quindi avviato un immediato inseguimento, durante il quale il conducente dello scooter che trainava l'altro è riuscito a far perdere le proprie tracce svoltando in via Giuseppe Missori, mentre il giovane alla guida del motociclo privo di illuminazione ha proseguito la fuga ancora per alcune centinaia di metri. Raggiunto in viale della Regione, il ragazzo è stato rapidamente bloccato e messo in sicurezza dai militari, quindi identificato per un 16enne residente a Catania.

Gli accertamenti svolti nell'immediatezza hanno consentito di appurare che il mezzo fermato, un Honda SH 350, era stato appena rubato in Corso dei Mille.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il minorenne è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria competente, mentre lo scooter è stato subito restituito al proprietario. Sono in corso le indagini per risalire agli altri giovani coinvolti.