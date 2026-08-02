Mirabella Imbaccari: 31enne minaccia con una motosega e insulti razzisti

I Carabinieri della Stazione di Mirabella Imbaccari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Caltagirone un uomo di 31 anni, residente nel paese, ritenuto responsabile, a vario titolo, di lesioni personali, minacce, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e condotte aggravate da finalità di discriminazione razziale.

In particolare, un Carabiniere libero dal servizio che stava percorrendo via Roma, ha sorpreso un uomo che, motosega alla mano, stava colpendo ripetutamente il portone di un'abitazione, riuscendo anche a danneggiarlo. Immediata la richiesta di rinforzi alla Centrale Operativa che ha subito attivato le pattuglie presenti sul territorio.

Nel frattempo, il militare dell’Arma è riuscito a interrompere la situazione, riuscendo a fermare l'uomo poco distante dall'abitazione, proprio prima dell'arrivo delle pattuglie.

Messo in sicurezza, il 31enne è stato perquisito e, in tasca, gli è stato trovato un coltellino multiuso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 31enne avrebbe preso di mira alcuni cittadini stranieri che si trovavano all'interno dell'edificio, pronunciato anche gravi minacce e frasi dal contenuto discriminatorio nei loro confronti e costringendoli, dunque, a rifugiarsi sul terrazzo della palazzina.

Successivamente sono state raccolte le denunce della persona minacciata, un 27enne di origini straniere ma residente a Mirabella Imbaccari, e del proprietario dell'immobile danneggiato, un 60enne residente nello stesso comune. Gli accertamenti sono proseguiti con sopralluoghi, ricerca di testimoni e ulteriori attività investigative finalizzate a ricostruire compiutamente la vicenda.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato denunciato all’ Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.