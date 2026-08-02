"Estate sicura" tra Camporotondo e San Pietro Clarenza: maxi controlli

Proseguono senza sosta, anche nel periodo estivo, i controlli straordinari del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e ai numerosi visitatori che in queste settimane frequentano i centri dell'hinterland etneo. L'obiettivo è quello di rafforzare la prevenzione dei reati, incrementare la percezione di sicurezza e contrastare ogni forma di illegalità, attraverso una presenza capillare delle pattuglie sulle principali arterie stradali e nei luoghi di maggiore aggregazione.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Carabinieri "Sicilia" e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nei comuni di Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza.

Nel corso dell'attività sono stati controllati 25 soggetti e 18 veicoli, mentre particolare attenzione è stata riservata anche alla verifica del rispetto delle misure restrittive, con il controllo di 4 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

L'attività ha consentito, inoltre, di individuare 4 persone, di età compresa tra i 19 e i 45 anni, residenti rispettivamente ad Aci Bonaccorsi, Sant'Agata Li Battiati, Catania e San Gregorio di Catania, trovate in possesso di modiche quantità di marijuana destinate all'uso personale. I 4 sono stati pertanto segnalati alla Prefettura di Catania quali assuntori di sostanze stupefacenti, con il contestuale sequestro della droga.

Particolare rilievo ha assunto anche l'attività di controllo della circolazione stradale, finalizzata a prevenire comportamenti pericolosi alla guida, soprattutto durante il periodo estivo, quando l'intensificazione degli spostamenti rende ancora più importante il rispetto delle norme del Codice della Strada. I militari hanno infatti accertato numerose violazioni, tra cui la circolazione con veicoli privi della prescritta revisione periodica, la guida senza copertura assicurativa obbligatoria con conseguente sequestro amministrativo del mezzo, la circolazione su motociclo senza casco protettivo con fermo amministrativo del veicolo e due episodi di guida senza patente, uno dei quali riferito a persona che non l'aveva mai conseguita.

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di quasi 9.000 euro.