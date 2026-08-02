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Dialogo interculturale: la rivista svedese Al-Qalam traduce Pisana

Dialogo interculturale: la rivista svedese Al-Qalam traduce Pisana

CulturaRagusa

Tra i tanti cultural magazines (riviste culturali) che promuovono un illuminante ed illuminato dialogo interculturale può essere certamente collocato il periodico cartaceo e on line Al-Qalam, pubblicato in Svezia, crogiuolo di una miriade di collaborazioni cui prendono parte tantissimi scrittori da tutto il mondo. Testimone di una fervida vitalità letteraria, tale rivista è giunta al terzo anniversario della sua articolata operosità divulgativa.

È proprio in questa occasione – importante traguardo editoriale - ha espresso un encomio pubblico di stima per la poesia e attività letteraria del modicano Domenico Pisana (presidente del Caffè letterario Quasimodo di Modica) che si è concretizzata con la traduzione in lingua araba di due suoi componimenti poetici (pubblicati nella sezione Traduzione). Autrice dell’estensione in arabo è Taghrid BouMerhi, scrittrice, poetessa, saggista e traduttrice, nata in Libano ma che vive attualmente in Brasile, laureata in Giurisprudenza e Scienze Politiche, e anche docente di lingua araba per stranieri nonché formatrice.

Taghrid BouMerhi è autrice di numerose sillogi poetiche, racconti brevi, articoli critici e letteratura per l'infanzia. Ricopre, altresì, il ruolo di direttrice della sezione traduzioni, editor per diverse riviste e testate culturali internazionali. Oltre alla lingua madre (l'arabo), conosce l'italiano, l'inglese, il francese, il portoghese e lo spagnolo. Ha tradotto ben quattordici libri e decine di opere di poeti e scrittori internazionali in varie lingue, contribuendo attivamente come ponte di dialogo interculturale. Le poesie di Pisana prese in considerazione e tradotte in arabo da Taghrid BouMerhi sono “La bilancia infranta” che affronta il tema della giustizia, e un testo dal titolo “E come potremo gioire” ove lo scrittore modicano traccia orizzonti di un umanesimo ferito e dilaniato da conflitti bellici.

“Desidero esprimere - ha dichiarato Domenico Pisana – il mio ringraziamento alla poetessa e scrittrice Taghrid BouMerhi, e anche la mia più sincera gratitudine al direttore, Samir Alim, che attraverso la rivista Al-Qalam, si dedica a creare un ponte letterario e culturale tra il mondo arabo e l'Europa (con particolare attenzione ai Paesi scandinavi). La rivista ospita contributi di poeti, saggisti, narratori e traduttori da tutto il mondo, promuovendo il dialogo interculturale, la poesia contemporanea e la traduzione letteraria. Oltre alla gestione editoriale della rivista, il direttore è attivo nell'organizzazione di eventi, premi letterari virtuali e attestati di merito per gli autori e i traduttori che collaborano alla diffusione dell'arte e della letteratura universale”.
Giuseppe Nativo

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