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Malore in hotel: la Polizia salva un turista straniero

Malore in hotel: la Polizia salva un turista straniero

CronacaCatania

Un 29enne in vacanza a Catania è stato soccorso dalla Polizia di Stato dopo che alla Sala operativa della Questura è giunta la segnalazione da parte del Consolato del Paese d’origine dell’uomo in quanto i suoi familiari non avevano più sue notizie ed il suo telefono risultava spento.

Temendo per la sua salute, i poliziotti della Squadra Volanti hanno avviato immediatamente le ricerche del 29enne. In particolare, il fratello ha riferito loro di essere preoccupato per la vita del congiunto perché stava attraversando un brutto periodo e di avere qualche informazione sugli hotel di Catania nei quali avrebbe potuto soggiornare. Pertanto, gli agenti hanno contattato tutti gli hotel indicati dal fratello fino a quando, grazie alla collaborazione della direzione di un albergo del lungomare, sono riusciti ad appurare che il 29enne aveva preso una camera. Così i poliziotti si sono precipitati nella struttura e hanno fatto accesso alla stanza, trovando il giovane riverso a terra. La richiesta dei soccorsi è stata immediata in quanto sono stati trovati molti farmaci, presumibilmente assunti dal ragazzo per suicidarsi.

Dopo il soccorso da parte del personale sanitario del 118, i poliziotti hanno contattato i familiari tramite il Consolato di riferimento così che potessero tranquillizzarsi. Per fortuna il giovane è fuori pericolo e potrà rientrare a casa unitamente ai familiari che nel frattempo lo hanno raggiunto.

Ancora una volta, la tempestiva segnalazione e la collaborazione con gli utenti è risultata vincente per soccorrere una vita umana, permettendo ai poliziotti di intervenire appena in tempo.

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