Priolo ospita Miss Italia: stasera la selezione regionale

Stasera, domenica 2 agosto, alle ore 21:00, a Priolo Gargallo, presso largo dell'Autonomia Comunale, si terra' la selezione Sicilia di Miss Italia.

Il celebre concorso nazionale di bellezza è l’unico che può vantare, fino ad oggi, ben 86 anni di esistenza e di successo, avendo ricoperto per tutto questo tempo un ruolo importante nella storia del costume Italiano tanto che ora è conosciuto in tutto il mondo ed è entrato a far parte integrante della notorietà del “Made in Italy”.

​"La tipicità dell’edizione di MISS ITALIA 2026 - rendono noto il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore allo Spettacolo Alessandro Biamonte - sarà costituita da un’ulteriore e sensibile rivoluzione del Concorso, avviata già da qualche anno: si rinnoverà ancora nel segno dei tempi e delle modalità di narrazione, alla luce di una serie di scelte, che ne stanno segnando con grande efficacia una vera e propria rifondazione.

Obiettivo principale delle MISS dell’edizione 2026 sarà quello di farsi eleggere, non solo esclusivamente per l’estetica, ma principalmente per la capacità delle ragazze di comunicare emozioni e veicolare messaggi di appartenenza ma anche d’attualità, creando con il pubblico una forte relazione di empatia".

La manifestasione e' inserita nel cartellone di eventi dell'Estate Priolese 2026, organizzato dall'Amministrazione comunale di Priolo Gargallo.

​L'organizzazione è curata dall'associazione “LA FENICE” in collaborazione con l’associazione Culturale “Glamour Production”, organizzatrice esclusiva del Concorso Nazionale Miss Italia per la Regione Sicilia.

​Ingresso gratuito.