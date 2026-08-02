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Guardia medica a Marina di Ragusa, Angelica (IV): più rispetto per i cittadini

Guardia medica a Marina di Ragusa, Angelica (IV): più rispetto per i cittadini

CronacaRagusa

"Condivido pienamente le preoccupazioni espresse dal consigliere comunale Rocco Bitetti sulla mancata attivazione della guardia medica a Marina di Ragusa. Le sue considerazioni meritano particolare attenzione perché arrivano da un medico che conosce bene il funzionamento dell'assistenza territoriale e le reali esigenze dei cittadini. È una vicenda che non può essere derubricata a una semplice difficoltà organizzativa. Stiamo parlando del diritto alla salute e di un servizio essenziale per una consistente e nutrita frazione della città, abitata tutto l'anno da migliaia di persone e che durante la stagione estiva vede aumentare in maniera esponenziale il numero di residenti, turisti e villeggianti." Lo afferma in una nota il coordinatore cittadino di Ragusa di Italia Viva, Filippo Angelica (nella foto).
"Ma ciò che mi preoccupa ancora di più - continua Angelica - è il clima che si è creato attorno a questo presidio sanitario. Ci sono cittadini che si sono rivolti alla guardia medica di Marina di Ragusa e si sono visti sbattere la porta in faccia, arrivando perfino a sentirsi aggrediti da chi, invece, avrebbe dovuto accoglierli e assisterli. Se questi episodi vengono raccontati da cittadini che chiedono soltanto di essere curati e ascoltati, allora siamo davanti a fatti che non possono essere ignorati."
"La guardia medica deve essere il primo presidio a tutela del diritto alla salute. Deve essere un luogo in cui il cittadino trova assistenza, rispetto e umanità. Se accadono episodi come quelli che ci sono stati segnalati, con cittadini che denunciano di essersi visti sbattere la porta in faccia e di essersi sentiti perfino aggrediti, è inevitabile che altri cittadini abbiano paura di rivolgersi alla guardia medica. È il segno di una frattura gravissima del rapporto di fiducia tra sanità e cittadini."

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