Ragusa, viola i domiciliari: colombiano va in carcere

La Polizia di Stato di Ragusa ha tratto in arresto un 31enne di nazionalità colombiana, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa.

Il provvedimento ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, a seguito delle violazioni delle prescrizioni imposte.

L'aggravamento della misura è stato richiesto personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) della Questura di Ragusa, a seguito dell’arresto dell'uomo per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Il destinatario del provvedimento risulta inoltre gravato da precedenti di polizia per reati quali rapina ed evasione.

Ultimate le formalità di rito, l'arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.