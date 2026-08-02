Vittoria, rapinano un ciclista e usano il suo bancomat: coppia in cella

La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza un 43enne ed una 32enne, entrambi vittoriesi, ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di rapina aggravata, lesioni personali, ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L'intervento è scaturito a seguito della segnalazione di una rapina avvenuta nel centro abitato di Vittoria. Secondo la ricostruzione degli investigatori dei Commissariati di P.S. di Comiso e Vittoria, la vittima, mentre percorreva una strada in bicicletta, è stata avvicinata dai due indagati che, nel tentativo di impossessarsi del suo borsello, l'hanno strattonata facendola cadere rovinosamente a terra.

Le immediate ricerche hanno consentito alle Volanti dei due Commissariati d’intercettare i due a bordo di un'autovettura risultata rubata nella stessa mattinata. Al momento del controllo sono stati trovati in possesso della refurtiva e sorpresi mentre tentavano di prelevare 1.000 Euro da uno sportello bancomat, utilizzando gli strumenti di pagamento sottratti alla vittima.

Ultimate le formalità di rito, l'uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, mentre la donna è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza a Catania, entrambi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.