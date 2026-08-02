Proseguono le ricerche dei tre dispersi a Messina

Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca dei dispersi nell'area di Pistunina nella zona sud di Messina dove giovedì è crollata una palazzina. Si cercano ancora una donna e due uomini che mancano all'appello, a distanza di quasi 74 ore dalla tragedia. Al lavoro oltre settanta vigili del fuoco. Si tratta di personale specializzato che fa parte delle squadre con squadre Usar e Nbcr. In ausilio anche le unità cinofile, droni e i mezzi movimento terra impegnati a spostare travi, blocchi di cemento e arredi. Restano sotto le macerie Sara Leone, il cognato Santino Magazzú e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya. Tutti e tre si trovavano negli appartamenti posti all'ultimo piano della palazzina al momento del crollo. Ieri erano stati recuperati i corpi senza vita di Rosa Leone e della giovane Alessandra Frazzica che lavorava come commessa nel negozio cinese posto al piano inferiore. Il giorno precedente era stato tirato fuori dalle macerie il cadavere dell'imprenditore Carmelo Leone, proprietario dell'immobile. (ANSA)