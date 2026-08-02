Pozzallo, cittadinanza onoraria al Corpo delle Capitanerie di porto

Pozzallo ha reso omaggio alla Guardia Costiera con la Cittadinanza onoraria al Corpo delle Capitanerie di Porto decisa dal Consiglio Comunale. "E’ il nostro GRAZIE - afferma in una nota la presidente del Consiglio, Quintilia Celestri - a chi in questi 25 anni, ha prestato servizio a protezione del nostro mare; nel soccorso, nell’aiuto e nell’accoglienza di quanti nel mare hanno visto la strada di una speranza per la loro vita. A chi ha reso sicura la vita di tanti Pozzallesi che in questo mare e con questo mare lavorano e dove trascorrono gran parte dei loro giorni. L’atto protocollare del conferimento e la consegna della pergamena celebrativa ha voluto essere il significato concreto di questo legame quasi identitario tra la Capitaneria di Porto e la nostra città. La Guardia Costiera ci ha regalato la possibilità di essere davvero Città dell’Accoglienza e della Speranza e Pozzallo ha restituito il dovuto e voluto onore ad un’Istituzione che ha svolto e svolge un ruolo fondamentale per essere ciò che siamo oggi: una città umana, solidale e che negli anni ha assunto sempre più la consapevolezza di esserlo seguendo l’esempio di ogni militare della Guardia Costiera e della loro UMANITA’".