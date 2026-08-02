A Marina di Acate la “Sagra del Pesce: Anima Blu della Terra”

Fervono i preparativi a Marina di Acate per la Sagra del Pesce: Anima Blu della Terra. L’8 e 9 agosto prossimi, la borgata marinara dei Macconi si trasformerà in un grande palcoscenico per celebrare il mare e le sue risorse con il grande ritorno della Sagra del Pesce. Due serate che uniscono gusto, spettacolo e divertimento: dalle degustazioni di pesce curate dallo chef Luca Giannone di APCI alla musica dal vivo e DJ set con ospiti attesissimi nonché artisti di strada per l'intrattenimento di grandi e piccini. L’evento è promosso dal Comune di Acate e finanziato dall'Unione Europea e promosso dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.

In occasione della manifestazione, sabato 8 agosto a partire dalle ore 19.30, si terrà il talk “Dirillo tra Terra e Mare - Simbiosi tra agricoltura sostenibile e tutela della biodiversità costiera. Fra gli ospiti, Carmelo Maiorca giornalista e autore del libro “Pesci Pop”, Francesco Tiralongo del DSBGA dell’Università di Catania che presenterà il progetto AlienFish, un'iniziativa di citizen science per il monitoraggio di specie aliene e rare nei mari italiani, Emilia Arrabito direttrice di Svi.Med. (Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile) che illustrerà alcune tecniche sia in fase di studio sia già in uso per ridurre l'impronta idrica delle serre e tutelare la qualità delle falde costiere, e Lina Lauria, referente Cibo&Salute - Slow Food Ragusa.