Grave incidente stradale tra Rieti e Terni, sei morti e 26 feriti

Sei persone sono morte e 26 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale verificatosi questo pomeriggio al confine tra Lazio e Umbria, sulla strada statale 79 “Ternana”, all’altezza del Lago di Ventina. Coinvolti un pullman, un camper e tre automobili.

I feriti sono stati trasportati da Ares 118 all’ospedale Gemelli di Roma (uno in codice rosso) in elisoccorso, e a Rieti (un codice rosso, 6 codici gialli, 3 codici verde).

I soccorritori del 118 Umbria hanno trasportato all’ospedale di Terni 3 feriti in codice rosso (di cui uno con l’elisoccorso, deceduto in seguito), 3 in codice giallo e 2 in codice verde.

Altri 8 feriti sono trasportati negli ospedali di Perugia, Spoleto e Foligno.

E’ intervenuta anche la Protezione Civile. Alla biglietteria delle Cascate delle Marmore è stato istituito un punto di raccolta per le persone illese.

Il tratto in cui si è verificato l’incidente è stato chiuso al traffico. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le squadre dell’Anas.