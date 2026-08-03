Marina di Modica inaugura la sua prima Little Free Library: nuovo presidio di cultura

Sabato 8 agosto alle ore 19 in Piazza Mediterraneo si terrà l'inaugurazione della

biblioteca libera di comunità. A seguire la premiazione del concorso letterario gratuito "Dona un Libro

con Elaborato d'Autore". Il progetto è stato realizzato dall’Associazione Sicilia Arte APS (Presidente

Marcello Sarta), il gruppo civico "Sei di Marina di Modica Se" in sinergia fra istituzioni, imprese e

cittadini della frazione.

Sarà un luogo dove i libri diventano occasione di incontro, dialogo e crescita collettiva. L'iniziativa

nasce dalla volontà di restituire alla comunità un bene destinato a durare nel tempo, capace di

promuovere la lettura, il senso civico e la condivisione attraverso un gesto semplice ma ricco di

significato: prendere un libro, leggerlo, restituirlo oppure sostituirlo con un altro, senza iscrizioni,

tessere o limiti di orario.

La Little Free Library rappresenta un modello culturale ormai diffuso in migliaia di città nel mondo e l’8

agosto arriva anche a Marina di Modica con un progetto inedito e l'obiettivo di trasformare uno spazio

pubblico in un punto di riferimento permanente per residenti, turisti, famiglie, giovani e bambini. Un

presidio culturale liberamente aperto a tutti che contribuisce a valorizzare il territorio, favorire

l'inclusione sociale e incentivare la lettura come strumento di crescita personale e collettiva.

La struttura (foto) è stata interamente realizzata secondo criteri di economia circolare e sostenibilità

ambientale. Per la sua realizzazione è stato recuperato un armadio refrigerato per bibite, completamente

rigenerato e trasformato in una moderna e digitale biblioteca urbana.L'intervento ha previsto la

realizzazione di una struttura esterna in carpenteria metallica, pannelli in alluminio per l'isolamento

termico, illuminazione esterna ed interna autoprodotta con pannelli fotovoltaici a basso consumo,

illuminata a LED con, scaffalature dedicate alle diverse categorie di libri e un sistema di ventilazione

progettato per garantire la corretta conservazione dei volumi anche durante il periodo estivo.Una scelta

che dimostra come il recupero creativo dei materiali possa trasformarsi in un'opera utile, bella e

sostenibile, restituendo nuova vita a un oggetto destinato alla dismissione.

L'installazione sorgerà in uno dei punti più frequentati della località balneare, di fronte al mare e accanto

alle panchine di Piazza Mediterraneo, luogo di ritrovo quotidiano per residenti e visitatori. L'obiettivo è

rendere la cultura accessibile nella quotidianità, inserendola naturalmente all'interno dello spazio

urbano, affinché la lettura possa diventare un'esperienza spontanea e condivisa.

La Little Free Library non rappresenta soltanto un arredo urbano, ma un simbolo di cittadinanza attiva,

capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e di stimolare nuovi percorsi di

partecipazione civica.Il progetto ha ottenuto l'apprezzamento dell'Ufficio di Transizione Ecologica del

Comune di Modica, che ha espresso parere favorevole agli aspetti ambientali e di sostenibilità

dell'iniziativa, riconoscendone il valore sociale ed educativo.

Al termine dell'intervento, l'Associazione Culturale Sicilia Arte APS donerà gratuitamente la struttura al

Comune di Modica, già regolamentata con approvazione di apposita delibera di Giunta, affinché venga acquisita al patrimonio comunale come bene di interesse pubblico e arredo urbano a finalità culturale e

sociale, garantendone così la permanenza e la fruizione da parte della collettività.

L'iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra associazionismo, istituzioni, imprese e

comunità locale. La nascita della Little Free Library è stata resa possibile grazie alla determinazione

dell'Associazione Culturale Sicilia Arte APS, alla collaborazione del Gruppo Civico "Sei di Marina di

Modica Se", al sostegno dei residenti della frazione, con un particolare ringraziamento ad Angelica

Giannone (residente diversamente giovane attiva della frazione), e allo straordinario contributo dei

commercianti di Marina di Modica, affiancati da numerose aziende del territorio che hanno creduto fin

dall'inizio nel valore sociale e culturale dell'iniziativa.

Un sentito ringraziamento è rivolto anche alle istituzioni e agli enti che hanno condiviso e sostenuto il

progetto: l'Assemblea Regionale Siciliana I Commissione Legislativa Permanente Affari Istituzionali, il

Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il Comune di Modica, l'Ufficio Ecologia del Comune di

Modica, Plastic Free, UNITRE Modica, la Fondazione Teatro Garibaldi, la Biblioteca Comunale di

Modica e tutti i cittadini che, con la donazione dei libri, hanno contribuito a trasformare un'idea in una

concreta opportunità di crescita per la comunità.

Uno dei momenti più significativi della serata dell’8 agosto, sarà dedicato al ricordo di Francesca Di

Martino, giovane profondamente legata a Marina di Modica, al mare e alla lettura. Alla sua memoria

sarà apposta una targa commemorativa sulla struttura, affinché il suo ricordo possa vivere nel tempo

attraverso un luogo dedicato alla cultura, alla condivisione e alle future generazioni.

Da sottolineare la grande partecipazione al concorso letterario gratuito "Dona un Libro con Elaborato

d'Autore" su Marina di Modica, promosso dall'Associazione Culturale Sicilia Arte APS in

collaborazione l’Associazione Culturale Unitre di Modica, per valorizzare il patrimonio culturale,

paesaggistico e identitario di Marina di Modica. L'iniziativa ha raccolto 30 elaborati originali,

testimonianza dell'interesse e dell'affetto che cittadini e partecipanti nutrono nei confronti della frazione

marinara.

Per la valutazione delle opere è stata nominata una commissione composta da Gianni Contino

Giornalista, Marianna Triberio Giornalista e la professoressa Marianna Cannizzaro, attualmente

impegnata nell'esame degli elaborati per individuare i vincitori del concorso, secondo criteri di

originalità, qualità espressiva e attinenza al tema.

La cerimonia di premiazione si terrà dopo l’inaugurazione della Little Free Library, alla presenza delle

autorità civili, militari, politiche ed ecclesiastiche, dei cittadini e dei rappresentanti delle 70 aziende che

hanno scelto di sostenere concretamente il progetto, contribuendo alla sua realizzazione. Grazie alla

generosità delle aziende partener della frazione, saranno assegnati 20 premi, tra cui soggiorni,

esperienze, cene, ingressi benessere, escursioni, buoni spesa e numerosi altri riconoscimenti offerti dalle

attività commerciali e dalle imprese del territorio.

Un'iniziativa che testimonia la straordinaria partecipazione del tessuto economico locale e la volontà

condivisa di investire nella cultura come motore di crescita, identità e valorizzazione di Marina di

Modica.