Pallanuoto. L'Ortigia annuncia la conferma per la prossima stagione del suo capitano Sebastiano Di Luciano
Il Circolo Canottieri Ortigia annuncia la conferma del suo capitano, Sebastiano Di Luciano (nella foto Maria Angela Cinardo - Mfsport.net) , che giocherà con la calottina biancoverde anche nella stagione 2026/2027.
L’attaccante siracusano, da sempre all’Ortigia, sarà a disposizione di coach Koljanin e metterà al servizio del nuovo tecnico e della squadra, a cominciare dai nuovi arrivati, tutta la sua esperienza e la sua conoscenza profonda dell’ambiente biancoverde. Nella scorsa stagione, Seby, oltre a ricoprire per la prima volta il ruolo di capitano, ha dato un contributo fondamentale per il raggiungimento della salvezza, grazie ai suoi 23 gol, inclusi i due realizzati nelle semifinali dei play-out contro il Telimar.
Ecco le parole con le quali Seby Di Luciano commenta la sua conferma: “Sono contentissimo di far parte di questa squadra anche quest’anno. Cercherò di mettere la mia esperienza al servizio dei miei compagni e soprattutto del nuovo mister, lavorando per riuscire a trovare nel più breve tempo possibile il giusto amalgama, così da poterci divertire e toglierci delle soddisfazioni. Per me è un onore essere parte della famiglia biancoverde e, ancor più, esserne il capitano”.
Il Circolo Canottieri Ortigia augura a Seby di vivere una stagione ricca di soddisfazioni, durante la quale raggiungere, a livello personale e di squadra, tutti gli obiettivi prefissati.