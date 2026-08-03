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Modica, “Note Cadenti” Concerto d’Estate a Ritmo Latino nell'atrio di Palazzo San Domenico

Modica, “Note Cadenti” Concerto d’Estate a Ritmo Latino nell'atrio di Palazzo San Domenico

SpettacoloRagusa

Domenica 9 agosto, alle ore 21.00, l’Atrio Comunale di Modica ospiterà “Note Cadenti”, concerto d’estate a ritmo latino organizzato dalla Civica Filarmonica di Modica in collaborazione con AVIS Modica e con il patrocinio del Comune di Modica.
L’evento, presentato da Letizia Frasca, vedrà protagonista l’intera formazione della Civica Filarmonica di Modica, circa 40 musicisti diretti dal maestro Sergio Battaglia, in un viaggio musicale attraverso i colori, i ritmi e le emozioni dell’America Latina: dal mambo cubano ai ritmi messicani, dalle melodie caraibiche fino al Latin Pop contemporaneo.
Il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalle sonorità calde e travolgenti dei fiati e delle percussioni, tra atmosfere che richiamano le sale da ballo latinoamericane e brani più contemporanei, in un crescendo di energia e colore pensato per far divertire grandi e piccini.
Un programma ricco di brani celebri, capaci di far ballare e cantare tutte le generazioni, per una serata all’insegna della musica e della convivialità. L’ingresso è libero.
All’iniziativa parteciperanno il sindaco Maria Monisteri, il presidente di AVIS Modica Luca Hanna, il presidente della Civica Filarmonica Juan Francisco Baglieri, insieme ai direttivi delle associazioni.

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