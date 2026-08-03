Colta da malore in mare, ragazza soccorsa dalla Capitaneria a Siracusa

Nel pomeriggio di domenica la motovedetta CP 764 della Capitaneria di porto di Siracusa è intervenuta in soccorso di una bagnante colta da malore nelle acque antistanti Cala Rive Bianche.

A far scattare l'intervento degli uomini della Capitaneria una segnalazione telefonica pervenuta alla sala operativa della Guardia Costiera. La persona in difficoltà, una ragazza di 22 anni, adagiata su di un SUP in una ansa sottostante un costone roccioso, risultava non raggiungibile dall'unità navale di soccorso intervenuto, per la presenza di scogli affioranti. Il soccorritore marittimo della Guardia costiera, pertanto,

si è tuffato in mare raggiungendo a nuoto la bagnante. Verificate le condizioni di salute, ha poi assicurato la ragazza alla attrezzatura di soccorso, trainandola a nuoto sino alla motovedetta, ormeggiata poco distante.

La CP 764 ha fatto velocemente rotta verso la banchina 5 del Porto Grande di Siracusa, dove ad attendere si trovava il personale sanitario del 118 per trasportare la ragazza in ospedale.