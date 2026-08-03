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In casa nascondeva droga e "miele dello sballo", siracusano in carcere

In casa nascondeva droga e "miele dello sballo", siracusano in carcere

CronacaSiracusa

Gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di droga un uomo di 34 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine.
I poliziotti durante un controllo hanno notato che il trentaquattrenne mostrava un certo nervosismo ed emanava un forte odore di marijuana. Da lì è scattata la perquisizione nell’abitazione del trentaquattrenne nel corso della quale gli agenti hanno trovato e sequestrato 1362 grammi di hashish, oltre mezzo chilogrammo di marijuana, 75 grammi di cocaina, 13 grammi di WAX (il cosiddetto miele dello sballo), due bilancini di
precisione, vario materiale usato per il confezionamento dello stupefacente e 590 euro in contanti. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito in carcere.

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