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Giallo nel Nisseno, un uomo e una donna feriti alla testa da colpi di pistola

Giallo nel Nisseno, un uomo e una donna feriti alla testa da colpi di pistola

CronacaCaltanissetta

Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, nel Nisseno, in circostanze ancora da chiarire. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando la centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha disposto anche l'intervento dell'elisoccorso.
Secondo una prima ricostruzione, il cinquantottenne è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla nuca, e la quarantenne è stata ferita da un colpo di pistola alla testa. La donna avrebbe anche una ferita da arma da taglio alla gola.
L'uomo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. La donna è stata ricoverata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove è stata sottoposta a un intervento di neurochirurgia. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento né il rapporto tra i due. (ANSA)

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