Ruba vestiti e aggredisce gli agenti: arrestato tunisino

La Polizia di Stato ha arrestato un tunisino di 19 anni che, nei giorni scorsi, si è reso responsabile di un furto di diversi capi d’abbigliamento in un negozio della zona di via Gabriele D’Annunzio.

Il giovane si è mescolato tra i clienti dell’attività commerciale e ha fatto un giro tra gli espositori. Ha poi prelevato alcuni vestiti e si è diretto verso i camerini, facendo presumere al personale dipendente che, prima di procedere all’acquisto, avrebbe voluto provarli per verificare la misura.

In realtà, il 19enne ha sfruttato il tempo di prova per avvolgere con della carta stagnola l’antitaccheggio in modo da evitare che, una volta superate le casse, le barriere di controllo esterne potessero suonare, mettendo in allarme lo staff di vigilanza.

Una volta completate le operazioni, ha riposto tutto nello zaino, dirigendosi verso l’uscita. In questa fase, uno dei vigilantes si è accorto che dallo zaino che portava in spalla sporgevano alcuni abiti e, per questo, lo ha invitato a svuotarlo in modo da procedere ad un controllo.

Per tutta risposta, il giovane, guadagnata l’uscita, è fuggito a tutta velocità, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Scattata la segnalazione alla Sala Operativa della Questura di Catania, in pochi istanti sono giunti sul posto i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” e una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. I poliziotti hanno individuato il giovane in fuga e uno di loro l’ha raggiunto e bloccato, ma nelle fasi concitate è stato strattonato. Nonostante una contusione al ginocchio, il poliziotto è riuscito a mettere fine alla fuga del giovane che, pertanto, è stato arrestato per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Tutta la refurtiva è stata recuperata dai poliziotti e riconsegnata al titolare del negozio.

Informato dei fatti il PM di turno presso il Tribunale di Catania, il 19enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima. In sede di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.