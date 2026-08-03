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Nasce Archimede: il nuovo laboratorio che trasforma il talento in startup

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Nasce Archimede: il nuovo laboratorio che trasforma il talento in startup

Nasce Archimede: il nuovo laboratorio che trasforma il talento in startup

CulturaSiracusa

Trasformare le competenze acquisite nei percorsi ITS in idee progettuali, servizi innovativi e nuove opportunità professionali: è questo l’obiettivo di Archimede Startup & Innovation Lab 2026, il nuovo programma promosso da ITS Academy Fondazione Archimede, nell’ambito delle iniziative dedicate al rafforzamento dell’offerta formativa e all’innovazione. Il progetto nasce con l’obiettivo di accompagnare giovani diplomati ITS, talenti e innovatori nello sviluppo di proposte capaci di generare valore nei settori strategici del turismo, della cultura, dell’hospitality e delle tecnologie applicate al patrimonio. Attraverso un percorso di formazione specialistica e supporto alla progettazione, i partecipanti potranno trasformare idee e competenze in soluzioni concrete, con il supporto di professionisti, esperti e partner, con l’obiettivo di valorizzare il talento e fornire progetti al territorio. “L’innovazione oggi non riguarda soltanto la tecnologia, ma soprattutto la capacità di creare nuove risposte ai bisogni delle persone e dei territori – aggiungono Andrea Corso, presidente di ITS Academy Fondazione Archimede, e il direttore generale Giovanni Dimauro –. Con Archimede Startup & Innovation Lab vogliamo offrire ai nostri studenti e diplomati uno spazio in cui le competenze maturate nei percorsi ITS possano diventare progetti, opportunità e nuove forme di lavoro qualificato”. Il programma si inserisce pienamente nella mission di ITS Academy Fondazione Archimede: costruire un ponte stabile tra formazione, imprese e sviluppo territoriale, promuovendo un modello basato sul learning by doing, sulla collaborazione con il mondo produttivo e sull’utilizzo delle nuove tecnologie. Particolare attenzione sarà dedicata ai progetti innovativi collegati ai principali ambiti di specializzazione della Fondazione: turismo sostenibile e accessibile; hospitality e nuovi modelli di accoglienza; valorizzazione dei beni culturali; digitalizzazione del patrimonio; intelligenza artificiale, tecnologie immersive e nuovi strumenti per la fruizione turistica; innovazione nel settore food & wine. Archimede Startup & Innovation Lab 2026 rappresenta, quindi, un ulteriore tassello del percorso di crescita della Fondazione Archimede, che mira a consolidare il ruolo degli ITS Academy come luoghi di formazione avanzata, innovazione e sviluppo delle competenze richieste dal mercato del lavoro. Le candidature e tutte le informazioni sul programma sono disponibili sul sito ufficiale di ITS Academy Fondazione Archimede (www.its-fondazionearchimede.academy).

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