Modica Calcio, i vertici della società lanciano la nuova stagione in serie D: settore giovanile in evidenza

Grande attenzione al settore giovanile, un campionato da affrontare con la necessaria attenzione, e un programma chiaro per consolidare il “movimento” Modica Calcio. Sono stati i punti cardine che i vertici della società e l’allenatore, Filippo Raciti, hanno sottolineato nel corso della conferenza stampa, svoltasi nei locali delle Assicurazioni Generali di viale Medaglie d’Oro, per ribadire l’impegno degli imprenditori che sono alla guida di una società sempre più azienda che si riaffaccia in una dimensione che, oltre ad essere prestigiosa, deve avere caratteristiche da professionisti. E lo hanno affermato i presidenti, Mattia Pitino e Luca Gugliotta, e l’amministratore delegato, Giuseppe Rizza. Del lavoro che sta facendo la squadra ha parlato l’allenatore Filippo Raciti, il quale ha ribadito di avere sposato, con il Modica, una visione e un progetto.

Alle certezze espresse dalla Società hanno fatto da contraltare le risposte riguardanti la situazione dello stadio comunale Pietro Scollo dove si devono realizzare, in tempi strettissimi, la tribuna per i tifosi ospiti e l’impianto di illuminazione. L’Amministrazione comunale – secondo quanto dichiarato da Mattia Pitino - ha dato la sua disponibilità per risolvere questi problemi anche se ci potrebbe essere qualche ritardo, soprattutto per la realizzazione del settore ospiti. Il rischio, in questo caso, sarebbe quello di dover vietare la presenza delle tifoserie ospiti per un paio di settimane. C’è da dire, comunque, che i vertici del Modica Calcio si sono dichiarati ottimisti.

Nella foto, da sinistra: Rizza, Pitino, Gugliotta e Raciti