Modica, Carpentieri incontra ex gestore piscina comunale

Giovedì prossimo, 6 agosto, alle ore 11, nelle stanze dell’architetto Fabio Bellaera, dirigente del settore tecnico del Comune, a palazzo AZASI, il neo assessore ai Lavori pubblici, Girolamo Carpentieri, incontrerà l’ex gestore della piscina comunale di Modica. Lo rende noto lo stesso amministratore. "Si tratta di una riunione fondamentale per dirimere il contenzioso in atto. La riunione di giovedì prossimo infatti, è propedeutica all’indizione di un nuovo bando per la gestione della struttura sportiva e, dunque, per la riapertura della piscina comunale. Subito dopo, incontreremo i rappresentanti della ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione nell’impianto, per fare il punto della situazione e farci indicare i tempi di consegna della struttura per il suo utilizzo”