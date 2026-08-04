Rosolini, armi e traffico di droga: i Carabinieri arrestano un uomo

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto, della Stazione Carabinieri di Rosolini e di San Cataldo (CL) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale del Riesame di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia etnea, nei confronti di due uomini, per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Il provvedimento cautelare trae origine da un'articolata attività d'indagine condotta dai Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Noto tra la fine del 2021 e la fine del 2022, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. Le investigazioni avrebbero consentito di ricostruire l'operatività di un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti, attivo nel territorio di Rosolini, che avrebbe gestito una fiorente piazza di spaccio nell'area delle case popolari del centro cittadino. Uno degli indagati, rintracciato a Rosolini, è stato tradotto presso la Casa Circondariale "Cavadonna" di Siracusa, mentre il secondo destinatario del provvedimento era già detenuto per altra causa.