Comiso, a casa un chilo e 600 grammi di marijuana: arrestato 32enne
La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne di Comiso trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga all’interno della propria abitazione. L’operazione scaturisce dal provvedimento di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti dell’uomo residente nel Comune casmeneo. Gli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di Polizia di Comiso, nel corso dell’attività investigativa, hanno rinvenuto 1619 gramm1 di Marijuana, 37 gr. di Hashish e 950 Euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita, nonché vario materiale utile al confezionamento e pesatura dello stupefacente. Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l'arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari