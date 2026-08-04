Lago di Vico, ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella: «Si chiude una straziante attesa»

È stato ritrovato nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, di cui si erano perse le tracce dal 27 giugno scorso. Il recupero è stato effettuato dai sommozzatori della Polizia di Stato dopo settimane di intense ricerche.

Il corpo è stato rinvenuto a circa un chilometro dal punto in cui l'uomo era stato visto l'ultima volta e a una ventina di metri dalla riva. Nelle ore precedenti al recupero, i Vigili del Fuoco avevano segnalato il ritrovamento di un cadavere, precisando che sarebbero stati eseguiti tutti gli accertamenti necessari per confermarne ufficialmente l'identità.

Luigi Cavallari, ottantenne, si trovava in barca con la moglie quando aveva deciso di tuffarsi nelle acque del lago, senza però fare più ritorno in superficie. Da quel momento era scattata una complessa operazione di ricerca che ha coinvolto Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e numerosi operatori specializzati.

Le operazioni sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità e delle condizioni delle acque del lago, che hanno ostacolato il lavoro dei soccorritori nonostante l'impiego di tecnologie avanzate.

Dopo il ritrovamento, la ministra Eugenia Roccella ha espresso il proprio ringraziamento a tutte le persone coinvolte nelle ricerche: «Si chiude oggi un periodo di straziante attesa. Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento: la Prefettura di Viterbo che ha coordinato le operazioni, i Vigili del Fuoco, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione, che per noi sono sempre stati una grande famiglia».