Mondadori Store apre una nuova libreria in Sicilia nel cuore di Partinico

Giovedì 6 agosto alle ore 18, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita in Sicilia, nel centro storico di Partinico (PA), offrendo alla collettività uno spazio dedicato al mondo dei libri e all’intrattenimento. L'evento, con il consueto taglio del nastro, vedrà la presenza del sindaco Pietro Rao, dell’Assessore alla Cultura Dorotea Speciale e dei presidi scolastici locali.

Il nuovo Mondadori Bookstore si estende su una superficie di 130 metri quadrati ed è caratterizzato da un layout moderno e ambienti dedicati ai vari generi letterari. Ad accogliere il pubblico un team di libraie e librai esperti e un catalogo di oltre 8.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra libri di narrativa, saggistica varia e internazionali.

“Siamo orgogliosi di offrire agli appassionati lettori di Partinico un nuovo spazio interamente dedicato ai libri e alla cultura”, hanno dichiarato Gioia e Giorgia Piazza, affiliate Mondadori Store che gestiscono anche il punto vendita di Bagheria. “Desideriamo che questa libreria diventi un luogo di incontro e condivisione, capace di creare nuove connessioni all’interno della comunità”.

La libreria di Partinico ospita tutte le novità con specifiche aree tematiche pensate per soddisfare i gusti di tutti i lettori, come We are Junior, lo spazio per i lettori più giovani, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose; Just Comics, il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti; My New Romance, il nuovo spazio rivolto a chi ama l'universo romance, uno dei generi letterari più amati del momento; e inoltre un’ampia selezione di prodotti di cartoleria, giocattoli, gadget e gift card. La libreria sarà la sede anche di diversi eventi e collaborazioni con le scuole locali, laboratori per bambini e club di lettura.

Il Mondadori Bookstore di Partinico è al servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagine Instagram e Facebook. Inoltre, potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo, ritirarlo in negozio o farselo spedire a casa. Tra i servizi disponibili è presente anche Zeercle, la piattaforma che consente alle persone di vendere i propri volumi oltre che CD, vinili, videogiochi fisici, DVD e Blu-ray, ricevendo in cambio una gift card corrispondente al valore attribuito ai prodotti, da utilizzare nelle librerie e sul sito mondadoristore.it

Mondadori Store rappresenta la più estesa rete di librerie in Italia, con oltre 500 punti vendita diffusi dalle grandi città ai centri più piccoli. Presidi culturali attivi su tutto il territorio nazionale, con insegna Mondadori Bookstore, in gestione diretta e in franchising, oltre alle librerie MA, Mondadori Duomo e Rizzoli Milano. Mondadori Store è attivo online con il sito di e-commerce Mondadoristore.it e la formula bookclub.