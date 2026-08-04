Aci Catena: tenta di rapinare una gastronomia, ma resta ferito

Avrebbe tentato una rapina ai danni di una gastronomia di Aci Catena, cercando di impossessarsi del registratore di cassa. Il colpo, però, sarebbe fallito grazie alla pronta reazione del titolare del locale, che avrebbe opposto resistenza, mentre il presunto rapinatore, durante le concitate fasi dell'azione, avrebbe riportato gravi lesioni alla mano. Un epilogo inatteso che ha consentito ai Carabinieri della Stazione di Aci Catena, intervenuti nell'immediatezza, di ricostruire rapidamente l'accaduto e denunciare all'Autorità Giudiziaria un 29enne domiciliato in paese, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

L'episodio si è verificato nella notte, all'interno di una gastronomia del centro del paese, dove il rapinatore avrebbe fatto irruzione con l'intento di impossessarsi del registratore di cassa.

Il tentativo, tuttavia, sarebbe stato impedito dalla pronta reazione del titolare dell'esercizio, che avrebbe opposto resistenza, costringendo il malvivente a desistere. Nel corso della concitata azione, il presunto autore avrebbe riportato gravi lesioni a due dita della mano, per le quali è stato trasportato all'ospedale "Cannizzaro" di Catania, dove è stato ricoverato.

Nel frattempo, i Carabinieri della Stazione di Aci Catena hanno avviato immediatamente gli accertamenti, effettuando i rilievi e raccogliendo gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Le indagini, sviluppate in tempi rapidissimi attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, l'escussione dei testimoni e gli altri riscontri investigativi, hanno consentito di delineare un quadro indiziario a carico del 29enne.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per tentata rapina.