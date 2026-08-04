Catania, quartiere San Leone. Cerca di evitare il controllo: 35enne denunciato dai Carabinieri

Ha cercato di evitare i Carabinieri accelerando la marcia dell’auto, ma è stato subito bloccato e poi denunciato per “guida senza patente” e “possesso ingiustificato di chiavi alterate”, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio, allorquando i militari del Nucleo Radiomobile di Catania che stavano attraversando corso IV Novembre, hanno scorto una monovolume compatta il cui conducente, alla vista dei Carabinieri, ha improvvisamente accelerato la marcia come per seminare la “gazzella”.

L’equipaggio ha ovviamente deciso di seguirlo e, dopo averlo visto svoltare in via Agira, lo ha fermato in sicurezza iniziando le operazioni di identificazione.

Palesemente agitato ed insofferente al controllo, l’uomo, identificato per un 35enne catanese, pregiudicato, è stato perquisito e anche l’auto è stata sottoposto ad approfonditi controlli.

Nei vari portaoggetti del veicolo, i Carabinieri hanno recuperato 3 cacciaviti, una tenaglia ed una forbicina, ovvero arnesi da scasso per i quali l’uomo non ha saputo dare alcuna giustificazione.

Ulteriori accertamenti sul suo conto, hanno inoltre consentito di accertare che era privo di patente di guida perchè mai conseguita e, peraltro, non era la prima volta che veniva sorpreso a guidare senza il necessario titolo abilitativo.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.