Furto di materiale edile, 2 indagati

I Carabinieri della Stazione di Grammichele hanno eseguito un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica di Caltagirone nell'ambito di un'indagine per furto aggravato in concorso, nei confronti di due uomini, rispettivamente di 46 e 55 anni, entrambi residenti a Grammichele. Il provvedimento trae origine dalle indagini relative al furto di materiale edile ed elettroutensili denunciato dal titolare di un'impresa impegnata in un cantiere del centro cittadino.

Secondo l'ipotesi investigativa, i due indagati avrebbero sottratto attrezzature e materiali da costruzione custoditi all'interno del cantiere, provocando un danno economico all'azienda proprietaria. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha disposto le perquisizioni domiciliari e personali finalizzate alla ricerca della refurtiva e di ulteriori elementi utili alle indagini.

Nel corso delle operazioni, a casa del 55enne i militari hanno rinvenuto e sequestrato una smerigliatrice angolare, una scala in alluminio, due rotoli di tubo corrugato, una rete porta intonaco e un sacco di collante per muratura, materiale successivamente riconosciuto dal titolare dell'impresa come parte di quello sottratto dal cantiere. I beni sono stati ovviamente sottoposti a sequestro.

Nel corso dell'attività, inoltre, a casa del 46enne i Carabinieri hanno trovato alcuni indumenti ritenuti compatibili con quelli indossati dall'autore del furto, che sono stati sequestrati per essere sottoposti agli accertamenti tecnici ritenuti necessari.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltagirone, prosegue per definire ogni ulteriore responsabilità e ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti. Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che, per gli indagati, vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.