Salgono ancora i prezzi di benzina e gasolio. L’Unione nazionale dei consumatori: “Il petrolio cala, i carburanti no”

“Mentre ieri il petrolio ha chiuso con un brusco calo, con il Wti che a New York ha perso il 5,23% e il Brent il 4,79%, oggi la benzina, invece di diminuire, è rimasta immobile, sia in autostrada che nella rete stradale. Il gasolio, invece, è sceso in autostrada e salito nella rete stradale, un evidente segno del fatto che l’andamento non dipende dalle quotazioni del petrolio ma dalla possibilità o meno di speculare: in autostrada, essendo finito l’esodo estivo del weekend, non c’è più bisogno di alzare i prezzi, I dati settimanali del Mase pubblicati pochi istanti fa attestano che la benzina è rincarata di oltre 3 cent in una settimana, 3,15 cent al litro, pari a +1,61%”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per questo oggi il Governo, nel Consiglio dei ministri, non solo deve intervenire sul gasolio, riducendo le accise, se lo si vuole sotto i 2 euro in autostrada, dagli attuali 14 cent a 29 cent, ma deve agire anche sulla benzina con un taglio di 15 cent (18,3 con l’Iva). Per trovare i soldi, al di là di tassare gli extraprofitti delle compagnie petrolifere ed energetiche, cosa più che condivisibile che chiediamo da anni ma che richiede tempo e che quindi, fatta per il Cdm di oggi, suona più come una proposta ad effetto, bisogna inasprire, come si era inizialmente ipotizzato, la tassazione sul fumo. E non solo sui pacchetti di sigarette, ma anche sui liquidi delle sigarette elettroniche, sul tabacco riscaldato e sui riscaldatori di tabacco. Si tratta di prodotti nocivi per la salute, quindi più costano e meglio è” conclude Dona.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy questa mattina ha noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,999 euro/l per la benzina e 2,100 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,084 euro/l per la benzina e 2,173 euro/l per il gasolio.