Ispica, si avvera il "sogno giallorosso": nasce il "Roma Club Damiano Tommasi"

“Un sogno che si avvera”. Così il folto gruppo di appassionati ha definito la nascita del “Roma Club Ispica - Damiano Tommasi”. Il presidente del Club è Corradino Gabriele Giuca, ispicese, ma romano di adozione; vicepresidente è la modicana Roberta Di Martino. C’è vero e sano entusiasmo attorno al Roma Club e gli iscritti sono già tantissimi. Si preparano a partecipare al classico taglio del nastro che si svolgerà nei prossimi giorni alla presenza dell’indimenticabile bandiera Damiano Tommasi, ora sindaco di Verona, che si è impegnato a tagliare il nastro del Roma Club Ispica.

“Questo Club - scrive la vicepresidente, Roberta Di Martino - non sarà soltanto un luogo d’incontro. Voglio che diventi una casa, un rifugio dove, anche solo per qualche ora, possiamo lasciare fuori lo stress, i problemi e i pensieri della vita quotidiana Un posto dove ritrovare il sorriso, condividere emozioni, creare legami sinceri e costruire amicizie destinate a durare nel tempo. Oggi celebriamo un traguardo ma, in realtà, è solo il primo passo di un percorso che scriveremo insieme”.