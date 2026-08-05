Crollo della palazzina a Messina, l’inchiesta entra nel vivo

Entra nella fase degli accertamenti tecnici l’inchiesta della Procura di Messina sul crollo della palazzina di Pistunina, tragedia già costata la vita a quattro persone. Oggi saranno conferiti gli incarichi al collegio di consulenti tecnici chiamato a ricostruire le cause del cedimento dell’edificio e ad accertare eventuali responsabilità.

Le sostitute procuratrici Anil Sillotti e Antonietta Ardizzone affideranno l’incarico agli ingegneri Andrea Prota, Antimo Fiorillo e Rodolfo Urbani, che dovranno eseguire le verifiche strutturali sull’immobile e ricostruire la dinamica del crollo. Saranno inoltre nominati i medici legali incaricati di eseguire le autopsie sulle vittime: i fratelli Carmelo, Sara e Rosa Leone e la giovane Alessandra Frazzica. Due persone sono ancora disperse. Per il crollo sono indagate tre persone.