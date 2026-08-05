Estate Avolese 2026, Cannata: “musica, spettacoli, tradizioni e divertimento”

L’Estate Avolese 2026 prosegue ancora tra giornate ricche di appuntamenti pensate per coinvolgere cittadini, famiglie, giovani e visitatori attraverso musica, spettacoli, sport, folklore ed enogastronomia. “Abbiamo costruito un programma capace di valorizzare luoghi, talenti e tradizioni della nostra città – dichiara il sindaco di Avola, Rossana Cannata –. Dal centro storico ad Avola Antica, passando per Piazza Esedra e il Parco naturale Maiolino, Avola sarà animata da iniziative rivolte a tutte le età”. Stasera, mercoledì 5 agosto alle 21, l’appuntamento è al Centro Culturale Giovanile con "Note di stelle, le notti del vino", evento interamente dedicato al mondo del vino. Un'occasione magica per degustare eccellenze locali ammirando lo splendore del cielo notturno. Il Centro Falcone-Borsellino farà da cornice ideale a questa iniziativa suggestiva e conviviale. Giovedì 6 agosto le celebrazioni per i 30 anni della Banda musicale Città di Avola. Alle 21, in piazza Umberto I, è previsto il concerto diretto dal maestro Sebastiano Bell’Arte, con la partecipazione straordinaria del sassofonista Francesco Cafiso. Nella stessa serata, piazza Esedra ospiterà la serata danzante organizzata dal Centro comunale anziani. “Celebrare i trent’anni della nostra Banda significa rendere omaggio a una realtà che ha accompagnato la crescita culturale di Avola – prosegue Cannata –. La presenza di un artista di livello internazionale come Francesco Cafiso renderà questa ricorrenza ancora più prestigiosa”. Venerdì 7 agosto sarà la volta della Notte Bianca. A partire dalle 21, il centro storico diventerà un grande spazio di aggregazione con musica, intrattenimento, spettacoli e attività ludiche e sportive. In Piazza Umberto I si svolgerà inoltre una tappa del concorso “Una Ragazza per il Cinema”. Sabato 8 agosto gli appuntamenti cominceranno alle 18.30 al Parco naturale Maiolino, dove il Centro Equestre Ibleo proporrà una sfilata di carrozze accompagnata da spettacoli di arte circense. Dalle 20, in Piazza Santa Venera ad Avola Antica, prenderà il via la tradizionale Sagra della Salsiccia, dedicata ai sapori e ai prodotti tipici del territorio. Il fine settimana si concluderà domenica 9 agosto con l’Avola Banda Fest. Alle 19 le bande musicali sfileranno per le vie del centro storico, mentre alle 21 si terrà il concerto conclusivo in piazza Umberto I. Ad Avola Antica proseguirà, intanto, la seconda giornata della Sagra della Salsiccia. “Questi eventi raccontano le tante anime di Avola: la musica, la cultura, lo sport, le tradizioni popolari e la qualità dei nostri prodotti – conclude il sindaco –. Invito avolesi e turisti a partecipare e a vivere insieme quattro giorni di condivisione, bellezza e spensieratezza. La nostra città è pronta ad accogliere tutti con la sua energia e la sua naturale vocazione all’ospitalità”.

Avola Antica, cultura, nuova illuminazione e sicurezza stradale: Cannata fa il punto sugli interventi

Una serata tra cultura e verifiche sul territorio per il sindaco di Avola, Rossana Cannata, che ad Avola Antica ha assistito alla rappresentazione de “La Provvidenza Sociale”, portata in scena dai Teatranti di Avola, e controllato lo stato dei lavori per la nuova illuminazione. “È stata una bellissima serata di teatro e condivisione – dichiara Cannata – ma anche un’occasione per verificare direttamente l’avanzamento degli interventi che stiamo seguendo per migliorare sicurezza, vivibilità e collegamenti”. Per completare la nuova illuminazione si attende adesso l’arrivo dei corpi illuminanti destinati alla strada provinciale che conduce verso la Riserva di Cavagrande e i laghetti. Ulteriori installazioni sono previste negli svincoli di Cicirata, Fangello, Piccio e San Marco, sulla base degli interventi programmati e concordati con il Libero Consorzio comunale di Siracusa. “La cultura illumina le nostre serate e, tra una scena teatrale e un cantiere, continuiamo concretamente a illuminare il territorio avolese – prosegue il sindaco –. Sono opere importanti sia per chi vive stabilmente in queste zone sia per quanti le percorrono durante il periodo estivo per raggiungere le aree naturalistiche”. Cannata interviene anche sulla strada provinciale 15 Avola-Bochini-Noto, arteria considerata strategica per i collegamenti del territorio e da tempo bisognosa di interventi strutturali. “Continuo a seguire con la massima attenzione l’iter del finanziamento – spiega – mantenendo un raccordo costante con l’assessorato regionale delle Infrastrutture. L’obiettivo è arrivare quanto prima all’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza”. Gli interventi previsti dovranno migliorare le condizioni della carreggiata e garantire una circolazione più sicura lungo una strada utilizzata quotidianamente da residenti, lavoratori e visitatori. “Procediamo su più fronti – conclude Cannata – valorizzando le iniziative culturali e, nello stesso tempo, seguendo ogni passaggio necessario per potenziare illuminazione e viabilità. La presenza sul territorio e il dialogo costante con gli altri enti sono indispensabili per trasformare la programmazione in opere concrete”.