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Augusta: Carabinieri arrestano un 31enne per droga

Augusta: Carabinieri arrestano un 31enne per droga

CronacaSiracusa

I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo dei soggetti sottoposti a misure cautelari, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell'uomo, rinvenendo e sequestrando complessivamente 157 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish, 54 grammi di resina di hashish, 2 grammi di cocaina e 480 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

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