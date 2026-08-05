Buccheri, dal 21 al 23 agosto la XXIX edizione del MedFest e la XIV del Festival dei Tamburi

Torna a Buccheri, uno dei Borghi più belli d'Italia, l'appuntamento con il MedFest, che quest'anno raggiunge la sua XXIX edizione, affiancato dalla XIV edizione del Festival dei Tamburi. Dal 21 al 23 agosto il centro storico si trasformerà in un grande villaggio medievale, con cortei in costume, tornei a cavallo, spettacoli di fuoco e giocoleria, concerti e mercati artigianali che animeranno Piazza Roma, Piazza Toselli, Piazzale Cosentino, Piazza Fratti, il Quartiere Castello e i Ruderi del Castello. Si comincia venerdì 21 agosto con l'Initium Ludorum, l'apertura solenne del Festival dei Tamburi: alle 18 la Scalinata di Sant'Antonio ospiterà la sfilata dei gruppi partecipanti – tra cui i Tamburi di Buccheri, i Timpanisti Fajanensis di Fasano e i Musici dell'Associazione Sicularagonensia di Randazzo – lungo un corteo che attraverserà le vie del centro fino a Piazza Roma per la consegna dei premi di partecipazione. La serata si chiuderà con il Castra Convivi e il Castra Sonorum, tra banchetti, rullate di tamburi e le note della Compagnia Musigalli. Sabato 22 e domenica 23 agosto sarà invece la volta della XXIX edizione del MedFest, con il tradizionale Corteo Storico che partirà alle 18 dalla Scalinata di Sant'Antonio con la partecipazione di numerose compagnie e artisti, tra cui La Giullara Errante, la Compagnia Magma, gli Equites Maenarum, Mana Spettacoli, Nino Scaffidi, l'associazione Falconieri della Contea di Modica e il gruppo musicale In Vino Veritas. Nelle due serate si alterneranno tornei a cavallo in armatura, spettacoli di fuoco e fachirismo, teatro di strada su trampoli, falconeria, concerti di musica medievale e la rappresentazione scenica "Il Cantico delle Creature" ai Ruderi del Castello, a cura dell'Associazione Madrigale di Buccheri. Il Quartiere Castello ospiterà per tutta la manifestazione stand enogastronomici, botteghe e un mercato artigianale a tema. Il gran finale è fissato per la notte di domenica 23 agosto in Piazza Fratti, con il concerto di In Vino Veritas, il tradizionale spettacolo pirotecnico a cura della ditta Fasima Fuochi e la chiusura in musica con i Musigalli e la Compagnia Magma. "Il MedFest e il Festival dei Tamburi sono ormai un appuntamento identitario per Buccheri – dichiara il sindaco, Alessandro Caiazzo –. Sono manifestazioni che uniscono la comunità, valorizzano il nostro centro storico e portano nel borgo migliaia di visitatori ogni anno. Anche in questa edizione l'Amministrazione ha lavorato per garantire un evento all'altezza della tradizione, in sicurezza e con un programma capace di raccontare la storia e l'identità del nostro paese."

Le manifestazioni sono a ingresso libero e si svolgono nel centro storico di Buccheri, il programma completo, con gli orari di ogni spettacolo nelle diverse piazze, è disponibile sul sito e sui canali social del Comune di Buccheri.

"Abbiamo costruito un programma di tre giorni pensato per coinvolgere famiglie, appassionati e turisti, con spettacoli che si susseguono in contemporanea nelle piazze del centro storico – conclude l'assessore a Turismo, Spettacolo, Programmazione e Coordinamento Eventi e Manifestazioni, Antonino Trigila –. Un ringraziamento va a tutte le associazioni, le compagnie artistiche e i volontari che ogni anno rendono possibile questa manifestazione, ormai un fiore all'occhiello per Buccheri e per l'intero territorio.”