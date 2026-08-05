Siracusa, finita la pena scatta l'espulsione dal Paese

Agenti della Polizia di Stato in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa hanno espulso un cittadino nigeriano di 44 anni scarcerato dalla Casa Circondariale di Cavadonna dopo che lo stesso ha scontato una pena per aver commesso gravi reati inerenti l’associazione e delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.

Dopo le incombenze di legge, il quarantaquattrenne è stato condotto in un CPR siciliano per poi essere rimpatriato.