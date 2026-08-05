ou
ULTIME NOTIZIE

Sampieri, sold out al living del Pata Pata per il concerto del maestro Marcello Pellegrino

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2026
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Siracusa, finita la pena scatta l'espulsione dal Paese

Siracusa, finita la pena scatta l'espulsione dal Paese

CronacaSiracusa

Agenti della Polizia di Stato in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa hanno espulso un cittadino nigeriano di 44 anni scarcerato dalla Casa Circondariale di Cavadonna dopo che lo stesso ha scontato una pena per aver commesso gravi reati inerenti l’associazione e delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.
Dopo le incombenze di legge, il quarantaquattrenne è stato condotto in un CPR siciliano per poi essere rimpatriato.

Potrebbero Interessarti