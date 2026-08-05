Catania: beccato con la droga nel marsupio, arrestato

Proseguono a ritmo serrato le attività della Polizia di Stato per prevenire e contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di droga in città. Ancora una volta, i poliziotti della Questura di Catania hanno effettuato mirati controlli in tutti i quartieri, bloccando, in tempo reale, episodi di cessione di dosi di stupefacenti, scambiate nelle modalità più disparate, dalla consegna a domicilio alla modalità “drive-in”.

Negli ultimi giorni, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un catanese di 27 anni, individuato in via Capo Passero mentre riceveva del denaro dai conducenti di alcuni veicoli che, dopo una rapida sosta, ricevevano degli involucri.

L’uomo nascondeva nel marsupio diverse dosi di droga di tutti i tipi. Dopo averlo individuato, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a bloccarlo, nonostante, appena qualche istante prima, un complice lo avesse avvertito della presenza della Polizia mediante una ricetrasmittente.

Nel marsupio il 27enne aveva diversi involucri di cocaina, crack e marijuana, per un peso complessivo di quasi 50 grammi, nonché una somma in denaro di 90 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il pusher, che era stato condannato per reati specifici nel 2024, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo.