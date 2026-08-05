San Cristoforo: droga e munizioni in un'immobile abbandonato

Un appartamento in stato di abbandono, trasformato in un deposito clandestino di droga, munizioni e persino di un silenziatore per arma da fuoco. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, nell'ambito di una mirata attività antidroga condotta nel quartiere San Cristoforo, uno dei principali obiettivi dell'azione di contrasto ai traffici illeciti sul territorio.

L'operazione, eseguita con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi, ha interessato uno stabile diroccato di via Delfo, ritenuto possibile base di spaccio.

Gli investigatori hanno, dunque, predisposto una preventiva cinturazione dell'area assicurando il controllo degli accessi allo stabile e delle vie limitrofe, e poi hanno proceduto all'ispezione dell'edificio. Contestualmente, il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi ha consentito di estendere le ricerche anche ai nascondigli più difficilmente individuabili, garantendo un'accurata bonifica dei locali.

Dopo un'attenta ispezione, i Carabinieri hanno individuato un appartamento disabitato al terzo piano dell'edificio nel quale hanno scoperto, nascosta in un'intercapedine, una busta contenente un ingente quantitativo di sostanza stupefacente già suddivisa e confezionata.

Il sequestro ha riguardato più di 1 kg di cocaina, di cui oltre 600 grammi in pietra, suddivisi in tre confezioni sottovuoto e 8 dosi già pronte per la vendita al dettaglio, oltre a 7 dosi di marijuana.

Nello stesso appartamento, i militari dell’Arma hanno scovato anche ben 44 cartucce di vario calibro (380 Auto, 6.35 e 7.65) e un silenziatore per pistola, materiale che conferma la particolare pericolosità del deposito clandestino rinvenuto.

Droga e munizioni sono state sequestrate e poste a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre sono in corso le indagini dei Carabinieri per individuare i responsabili e ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente.