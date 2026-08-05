Resistenza e identità negata: denunciato straniero

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino del Bangladesh per resistenza a Pubblico Ufficiale e per rifiuto di fornire le proprie generalità, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Alcuni cittadini hanno contattato il numero unico di emergenza riferendo della presenza in piazza Federico II di Svevia di un uomo molesto e aggressivo, che stava infastidendo i passanti e i turisti.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti della Squadra Volanti hanno chiesto all’uomo di fornire un documento e di cessare dalle sue condotte moleste. Tuttavia, l’uomo ha continuato ad infastidire i presenti e si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

Considerata la sua condotta, gli agenti lo hanno invitato a seguirli presso i loro uffici per procedere alla sua compiuta identificazione, ma l’uomo si è rifiutato categoricamente opponendo resistenza. Dopo averlo assicurato nell’auto di servizio e condotto in ufficio, l’uomo si è scusato con i poliziotti dicendo di aver avuto una giornata pesante per il troppo caldo e di aver avuto bisogno di sfogare il suo nervosismo con gli ignari passanti.