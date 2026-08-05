Premio Cristina Guastella, a Ragusa Ibla giovani talenti nel nome di Peppe Vessicchio: i vincitori della 14ª edizione

È stata una grande festa della musica e dei giovani talenti la 14ª edizione del Premio Cristina Guastella, il concorso canoro dedicato alla memoria della giovane componente del Coro Mariele Ventre di Ragusa, che sabato 1 agosto ha animato i Giardini Iblei di Ragusa Ibla con una serata ricca di emozioni, applausi e storie di giovani interpreti arrivati da diverse città siciliane e non solo.

Un’edizione speciale anche per il forte legame con il maestro Peppe Vessicchio, al quale è stato dedicato il premio speciale “Talento Emergente”, istituito con l’autorizzazione della famiglia del grande direttore d’orchestra e musicista recentemente scomparso.

La serata finale, condotta da Ruggero Sardo, ha decretato i vincitori delle tre categorie previste dal concorso, riservate ai giovani cantanti dai 9 ai 22 anni.

Nella categoria 9-11 anni, il primo posto è stato conquistato da Matteo Greco, 11 anni, di Caltagirone. Seconda classificata Aurora Schirmo, 9 anni, di Comiso, mentre il terzo posto è andato a Giorgia Falco, 11 anni, di Pachino.

Per la categoria 12-14 anni, a conquistare la vittoria è stato Nicolò Randazzo, 13 anni, di Rosolini. Al secondo posto Alice Vinci, 12 anni, di Noto, mentre il terzo posto è stato assegnato a Niccolò Cortese, 13 anni, di Melilli.

Nella categoria 15-22 anni, il primo premio è andato a Chiara Vinci, 18 anni, di Noto. Seconda classificata Rachele Falco, 15 anni, di Pachino, e terza Lucia Covato, 20 anni, di Ispica.

Oltre ai premi di categoria, sono stati assegnati anche i riconoscimenti speciali della 14ª edizione. Il premio speciale “Peppe Vessicchio – Talento Emergente” è stato attribuito ad Anna Gozzi, 10 anni, di Ragusa. Il premio speciale Comune di Ragusa è andato a Chiara Murabito, 14 anni, di Catania; il premio Generali a Irene Sottilotta, 15 anni, di Reggio Calabria; il premio Scar a Clarissa Corallo, 14 anni, di Rosolini; il premio Sallemi Carburanti ad Aurora Puglisi, 11 anni, di Modica; il premio Butterfly a Ginevra Maria Di Tommasi, 9 anni, di Pachino.

A valutare le esibizioni una giuria di grande prestigio presieduta dal maestro Adriano Pennino, figura di rilievo del panorama musicale nazionale, e composta dai maestri Alessandro Visintainer, Mario Scucces, Chiara Provvidenza, Carmela Scivoletto, Francesco Fatuzzo e Vincent Migliorisi. A condurre la serata è stato Ruggero Sardo, voce ormai legata alla storia del Premio Cristina Guastella.

Il concorso, organizzato dalla famiglia Guastella con la direzione artistica di Giovanna Guastella, continua a rappresentare un importante punto di riferimento per i giovani che desiderano confrontarsi con il mondo della musica.

“Ogni anno il Premio Cristina Guastella ci regala emozioni nuove – ha dichiarato Giovanna Guastella – perché dietro ogni ragazzo che sale sul palco c’è una storia, una passione e un sogno. Vedere tanti giovani arrivare da luoghi diversi e mettersi in gioco attraverso la musica è la conferma che il messaggio di Cristina continua a vivere. Questo premio vuole essere un’opportunità per loro, un luogo dove sentirsi accolti e valorizzati”.

La serata è stata arricchita anche dalla presenza di numerosi ospiti. Sul palco sono saliti Manuel Pulvirenti, concorrente del Premio Cristina Guastella nell’edizione 2019 e successivamente scelto dal maestro Beppe Vessicchio per il programma Rai “Prodigi”; Enola Carbonaro, da “The Voice Kids”; Samuele Denaro, da “Io Canto Family”; il giovane talento alla tastiera Demetrio Sottilotta, appena undicenne; Giulia Guastella, sorella di Cristina, e il Coro Mariele Ventre di Ragusa.

Due i momenti particolarmente emozionanti vissuti durante la serata. Il Coro Mariele Ventre ha dedicato un ricordo speciale a Stefanuccio, facendo volare un palloncino bianco come simbolo di affetto e vicinanza, mentre è stato proiettato un video omaggio dedicato al maestro Peppe Vessicchio che lo scorso anno era stato il presidente di giuria, così come in un’altra edizione.

Nel corso della serata il presidente di giuria, il maestro Adriano Pennino, ha voluto rivolgere un messaggio ai giovani concorrenti, sottolineando il valore del percorso vissuto da ciascuno al di là del risultato finale. “Per cantare ci vuole coraggio” è stato il senso del suo intervento dal palco: il coraggio di salire davanti al pubblico, superare le proprie paure, mettersi in gioco e affidare alla musica emozioni e parte della propria storia. Un invito ai ragazzi a considerare già come una vittoria la possibilità di esprimersi attraverso il canto e condividere il proprio talento.

Nato per ricordare Cristina Guastella, giovane voce del Coro Mariele Ventre di Ragusa, il Premio è cresciuto negli anni fino a diventare una manifestazione capace di unire memoria, formazione e valorizzazione dei giovani talenti. La 14ª edizione si chiude così nel segno della musica e delle emozioni, confermando la forza di un progetto che continua a trasformare un ricordo personale in un patrimonio condiviso.