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Ragusa, aveva a casa due pistole clandestine e munizioni: arrestato

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Ragusa, aveva a casa due pistole clandestine e munizioni: arrestato

Ragusa, aveva a casa due pistole clandestine e munizioni: arrestato

CronacaRagusa

La Polizia di Stato di Ragusa ha messo a segno una importante operazione nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio provinciale ed ha tratto in arresto un 28enne che deteneva abusivamente armi clandestine.
L’operazione, brillantemente portata a termine dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, dopo una complessa attività investigativa, ha consentito il rinvenimento nell’abitazione del giovane di due pistole classificabili come armi clandestine, originariamente nate come armi a salve e successivamente modificate e rese potenzialmente offensive. Inoltre, occultati, sono stati rinvenuti caricatori idonei all’uso delle stesse e del munizionamento compatibile.
Al termine delle formalità di rito e della messa in sicurezza del materiale sequestrato, il 28enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

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