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Igli Tare derubato della borsa dopo i funerali di Baresi a Milano, la Polizia la recupera

Igli Tare derubato della borsa dopo i funerali di Baresi a Milano, la Polizia la recupera

Fatti&Notizie

Igli Tare, ex dirigente sportivo di Milan e Lazio, è stato derubato della borsa mentre rientrava a Roma, in treno, dopo aver partecipato ai funerali di Franco Baresi, svoltisi a Milano. La borsa è stata però recuperata grazie all’intervento della Polizia di Stato. A renderlo noto è la stessa Polizia di Stato con un post su Instagram, spiegando che Tare aveva riposto la borsa nella cappelliera del treno.

“Appena sceso a Roma Termini, ha avuto la prontezza di rivolgersi immediatamente alla Polizia ferroviaria del compartimento Lazio”. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti “sono riusciti a individuare l’autore del furto nel giro di pochi minuti”.

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