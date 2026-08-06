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Etna, attività stromboliana alla Voragine ed emissione di cenere

Etna, attività stromboliana alla Voragine ed emissione di cenere

CronacaCataniaMessinaRagusaSiracusa

Un evento esplosivo impulsivo è stato registrato alle 2.51 della notte scorsa al cratere Voragine dell'Etna seguito da un'attività stromboliana che produce una debole emissione di cenere che si disperde in direzione Est-Sud-Est. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico oscilla nell'intervallo dei valori medi. Il centroide delle sorgenti risulta localizzato nell'area del cratere Nord-Est ad un'elevazione intorno ai 1.600 metri sul livello del mare.
L'avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), è salito da giallo ad arancione, ma l'attuale fase eruttiva dell'Etna non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. (ANSA)

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