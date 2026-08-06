Modica, Polizia locale ritrova 2 motocicli rubati: consegnati ai proprietari
In seguito ad alcune segnalazioni di cittadini pervenute nelle scorse settimane, la Sezione di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale ha intensificato l’azione di controllo nei quartieri per garantire sicurezza e serenità. Durante questi servizi, sono stati rinvenuti nei quartieri Dente e Santa Lucia, in due distinte operazioni, due ciclomotori che erano stati rubati
Ultimate le attività di rito per circostanze del genere ed espletati i necessari accertamenti, si è riusciti a risalire ai legittimi proprietari che sono così rientrati in possesso dei mezzi rubati. Il Comando della Polizia locale ha informato del rinvenimento l'Autorità Giudiziaria competente e le Forze dell'Ordine che avevano raccolto le denunce di furto.
I due ciclomotori erano nascosti in anfratti difficilmente accessibili ed è verosimile pensare che fossero nascosti lì con l'intento di smontarli per poi rivenderne i singoli componenti.