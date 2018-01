Noto, in fiamme un agriturismo: intossicata imprenditrice siciliana delle Coca Cola

Un incendio e' scoppiato questa notte in un agriturismo in contrada Vaddeddi, a Noto, di proprieta' di Maria Cristina Elmi Busi, presidente della Sibeg, l'imbottigliatore siciliano autorizzato che si occupa della produzione e della commercializzazione delle bevande a marchio The Coca-Cola Company. La donna era insieme al marito quando, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa, una delle stufe sarebbe andata a fuoco per cause al vaglio degli inquirenti. Il presidente della Sibeg e il marito sono rimasti intossicati, ma sono riusciti a mettersi in salvo. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Trigona di Noto e se la sono cavata con qualche giorno di prognosi.