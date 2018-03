Trovato con hashish aggredisce i poliziotti, arrestato ad Avola

Nel corso di un’operazione di Polizia finalizzata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Avola, supportati da unità cinofile antidroga e anti-esplosivo, al termine di una perquisizione domiciliare, controllavano un’autovettura in sosta in via Balilla che veniva segnalata dal cane. Individuato il proprietario, gli Agenti procedevano al sequestro di una dose di hashish del peso di 1,6 grammi ed effettuavano una successiva perquisizione domiciliare. In particolare Corrado Scala, 38 anni, avolese, veniva tratto in arresto per i reati di lesioni, minacce gravi, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, perché a più riprese impediva il regolare svolgersi dell’attività di Polizia profferendo gravi minacce di morte nei confronti di uno degli operatori e colpendo con calci e pugni un altro. Nell’occorso è denunciato anche S.D., di 24, avolese, responsabile dei medesimi reati.