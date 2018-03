Imprenditore regala a Rosolini una sfilata con 26 carretti siciliani

Si aprono i festeggiamenti di San Giuseppe a Rosolini con qualche giorno di anticipo. Domani pomeriggio, sulle strade della città sfileranno i variopinti carretti siciliani. Sono in tutto 26 ed arrivano dalla Sicilia. Una kermesse voluta ed organizzata con fondi privati, dall'imprenditore e consigliere comunale, Giovanni Spadola. La partenza è prevista alle 16 dal Centro commerciale che porta lo stesso nome del promoter e attraverserà le vie Sant’Alessandra, Rimembranza, Aldo Moro, Ariosto, Arancio, Rapisardi, Sipione, Corso Savoia, con arrivo in Piazza Garibaldi, intorno le 20. Prevista una premiazione finale del carro più bello e la partecipazione della banda musicale Casmene affiancata da intrattenimento musicale e folkloristico a cura della scuola di ballo “A.s.d Dancing Star di Daniele Longano”.

"Questa iniziativa - dice Spadola alla vigilia - non ha un fine personale, nè politico. L'obbiettivo è quello di fare conoscere la città richiamando con queste vere e proprie d'arte, alcune migliaia di visitatori. Portare gente a Rosolini significa far girare almeno per una giornata un po' di economia. Quì, credetemi, serve una svolta per l'occupazione".